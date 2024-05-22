В МИД Беларуси прокомментировали введённые ограничения на поставки ряда европейских товаров

В Беларуси дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятые Совмином меры – это наш зеркальный ответ на безумную политику Запада. Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония успели стать лидерами западной антибелорусской повестки. Их линия на разрушение дружественных связей между народами не поддается объяснению.

Сегодня, 22 мая, об этом заявили в МИД нашей страны, комментируя введенные ограничения на поставки ряда европейских товаров. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос уже давно вышел из экономической плоскости. Против нас развязана настоящая война. В этом ряду подготовка боевиков и силовых сценариев неконституционного переворота в нашей стране, ограничение на вещание белорусских СМИ, возбуждение уголовных дел против собственных граждан, которые положительно отзываются о Беларуси. Данный перечень можно продолжить.

Как заострили внимание белорусские дипломаты, любые санкционные меры бесперспективны. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона.