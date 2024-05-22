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В Беларуси дополнен перечень товаров, запрещённых к ввозу из стран Прибалтики, Польши и Чехии

22 мая 2024 10:54
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В Беларуси дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановление Совета Министров – ответная зеркальная мера.

В Беларуси дополнен перечень товаров, запрещённых к ввозу из стран Прибалтики, Польши и Чехии-1

Напомним, Латвия запретила импорт из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литва на год отказалась от нашей сельскохозяйственной продукции и кормов. Соответственно, подобные их товары исчезнут из продажи и у нас. Кроме того, страны, которые инициировали применение повышенных пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции в ЕС, потеряли безграничный доступ на наш рынок. Под запретом несколько десятков товарных позиций: от пива до строительных материалов.

# Международная политика

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