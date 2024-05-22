В Беларуси дополнен перечень товаров, запрещённых к ввозу из стран Прибалтики, Польши и Чехии

Напомним, Латвия запретила импорт из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литва на год отказалась от нашей сельскохозяйственной продукции и кормов. Соответственно, подобные их товары исчезнут из продажи и у нас. Кроме того, страны, которые инициировали применение повышенных пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции в ЕС, потеряли безграничный доступ на наш рынок. Под запретом несколько десятков товарных позиций: от пива до строительных материалов.