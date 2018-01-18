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В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП

18 января 2018 15:18
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Новости Беларуси. Более 10 центров обслуживания плательщиков намерены открыть в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП-1

Расположатся они в областных и крупных районных центрах. Подобную модель обслуживания начали внедрять в Беларуси с 2016. Первый центр, так называемый ЦОП, появился в Московском районе Минска. Еще 10 были открыты в 2017 году.

Сегодня проект активно реализуется. Убедиться в этом смог и премьер-министр Андрей Кобяков. Он 18 января посетил  Центр обслуживания плательщиков Заводского района. Электронная очередь, отдельные залы для физических и юридических лиц, аудиозапись для обеспечения качества обслуживания, а еще возможность оценки работы – это лишь некоторые из плюсов. 

В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП-4

В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП-6

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Мы, я считаю, очень важный аспект: ушли от закрепления субъектов хозяйствования за инспекторами. Субъект – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, физическое лицо – взаимодействует с  тем специалистом, который свободен, который компетентен в данном вопросе. В месяц в каждом центре обслуживается порядка 4000 плательщиков, для Минска – больше цифра, для областных центров – несколько меньше. Если время ожидания порядка 5 минут – время оказания услуг чуть более 5 минут.

В таком режиме в Заводском районе работают с конца 2017 года. В итоге с октября через электронную очередь прошло около 13 тысяч человек. В среднем здесь обслуживают примерно полторы сотни клиентов в день.

# общество # Налоги # Фотофакт # Сергей Наливайко

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