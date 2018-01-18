В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП

Новости Беларуси. Более 10 центров обслуживания плательщиков намерены открыть в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположатся они в областных и крупных районных центрах. Подобную модель обслуживания начали внедрять в Беларуси с 2016. Первый центр, так называемый ЦОП, появился в Московском районе Минска. Еще 10 были открыты в 2017 году.

Сегодня проект активно реализуется. Убедиться в этом смог и премьер-министр Андрей Кобяков. Он 18 января посетил Центр обслуживания плательщиков Заводского района. Электронная очередь, отдельные залы для физических и юридических лиц, аудиозапись для обеспечения качества обслуживания, а еще возможность оценки работы – это лишь некоторые из плюсов.