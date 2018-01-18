Белорусам слетать в Гонконг теперь проще. С 13 февраля начнет действовать безвизовый режим

Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом начнет действовать уже с 13 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом начнет действовать уже с 13 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов, это позволит вывести на новый уровень сотрудничество сразу в нескольких сферах. Речь в первую очередь о бизнесе и туризме.
Гонконг является одним из ведущих финансовых центров не только Азии, но и всего мира. ВВП региона превышает 300 миллиардов долларов США. Виза в Гонконг для белорусов стоит 30 долларов.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь і грамадзяне Кітайскай Народнай Рэспублікі, якія з’яўляюцца сталымі жыхарамі Ганконга, атрымаюць права ўязжаць, выязжаць, знаходзіцца і праязжаць транзітам без віз на працягу тэрміна, які не перавышае 14 дзён.
Ранее Беларусь и Гонконг подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ должен создать благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере.