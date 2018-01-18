Белорусам слетать в Гонконг теперь проще. С 13 февраля начнет действовать безвизовый режим

Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом начнет действовать уже с 13 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, это позволит вывести на новый уровень сотрудничество сразу в нескольких сферах. Речь в первую очередь о бизнесе и туризме.

Гонконг является одним из ведущих финансовых центров не только Азии, но и всего мира. ВВП региона превышает 300 миллиардов долларов США. Виза в Гонконг для белорусов стоит 30 долларов.