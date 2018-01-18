В «Силичах» прошли учения МЧС совместно с командой спасателей горнолыжного комплекса

Новости Беларуси. Зависнуть на высоте 15 метров. Областные спасатели провели учения в Республиканском горнолыжном центре «Силичи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отрабатывались различные сценарии внештатных ситуаций, в том числе – зависание фуникулера. По легенде, электрооборудование дало сбой, а в диспетчерской возник пожар – надо было спасать оттуда сотрудников. Одновременно на канатной дороге зависли пять человек. Чтобы их достать с довольно значительной высоты, пришлось продемонстрировать альпинистскую ловкость и разложить «Куб жизни».

Валерий Войтехович, начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Действительно, учения были достаточно сложные, потому что в условиях низких температур людям, которые находятся без движения, нужно как можно быстрее оказать помощь. Соответственно, все были настроены на то, чтобы эта помощь должна быть оказана в сроки. Соответственно, выполнили задачу.

Дмитрий Евменчик, исполняющий обязанности директора Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Безопасность, на самом деле, мы поддерживаем на самом высоком уровне. Подобных случаев остановки в зимнее время суток канатной дороги не было. Но, как говорится, мы должны быть готовы к любой внештатной ситуации.