В «Силичах» прошли учения МЧС совместно с командой спасателей горнолыжного комплекса

Новости Беларуси. Зависнуть на высоте 15 метров. Областные спасатели провели учения в Республиканском горнолыжном центре «Силичи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Зависнуть на высоте 15 метров. Областные спасатели провели учения в Республиканском горнолыжном центре «Силичи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Отрабатывались различные сценарии внештатных ситуаций, в том числе – зависание фуникулера. По легенде, электрооборудование дало сбой, а в диспетчерской возник пожар – надо было спасать оттуда сотрудников. Одновременно на канатной дороге зависли пять человек. Чтобы их достать с довольно значительной высоты, пришлось продемонстрировать альпинистскую ловкость и разложить «Куб жизни».
Валерий Войтехович, начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Действительно, учения были достаточно сложные, потому что в условиях низких температур людям, которые находятся без движения, нужно как можно быстрее оказать помощь. Соответственно, все были настроены на то, чтобы эта помощь должна быть оказана в сроки. Соответственно, выполнили задачу.
Дмитрий Евменчик, исполняющий обязанности директора Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Безопасность, на самом деле, мы поддерживаем на самом высоком уровне. Подобных случаев остановки в зимнее время суток канатной дороги не было. Но, как говорится, мы должны быть готовы к любой внештатной ситуации.
В учениях приняли участие гарнизоны Логойского и Минского районов, а также Жодино. Кроме того, это был первый опыт сотрудничества подразделений МЧС с командой спасателей горнолыжного комплекса.