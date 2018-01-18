«Эта машина – не к чему придраться». В Шумилинском райисполкоме приобрели Geely ATLAS

Местный райисполком одним из первых приобрел Geely ATLAS. Сделать это удалось за счет экономии бюджетных средств. Машина уже проехала более двух тысяч километров и доказала комфорт и надежность. Всего в автопарке райисполкома числятся 5 автомобилей. Большинство из них подлежит замене.

Новости Беларуси. В Шумилино «обкатали» первый серийный автомобиль белорусской сборки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома: Мы решили приобрести автомобиль Geely белорусского производства. Рассмотрев его характеристики, остановились на данной модификации. Машина используется как дежурная. Ежедневно происходят куда-то выезды по территории района, протяженность дорог у нас около 900 километров, из них половина – это дороги грунтовые.

Сергей Пашкевич, водитель Шумилинского райисполкома:

15 лет на разных машинах, начиная с УАЗиков там, «жигулей». На многих иномарках хороших я ездил, ну, в принципе эта машина – не к чему придраться. Хорошо идет, дорогу держит.

Серийный кроссовер белорусской сборки презентовали в середине декабря. За месяц в стране продали примерно две сотни автомобилей. Интерес к авто проявляют не только белорусы, но и россияне.