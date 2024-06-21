Виктор Лукашенко и порядка 100 байкеров приняли участие в открытии детской площадки в Слониме

В Слониме открыли детскую спортивную площадку. В торжественном мероприятии приняли участие порядка сотни байкеров из Беларуси, России и Латвии. Это участники международного мотопробега, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мотоциклисты стартовали сегодня, 21 июня, из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слоним стал первой остановкой. В районном центре байкеры посетили детские социальные учреждения. Игровой комплекс ребятам подарили еще в преддверии новогодних праздников в рамках акции «Наши дети». С наступлением теплого времени года его установили. Это и стало поводом для очередной встречи.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы свое обещание выполнили, приехали на мотоциклах. И вы знаете, мы видим радость ребят, видим их горящие глаза, конечно, для них это, наверное, интересно. Если в наших силах, мы этот праздник готовы делать чуть ли не каждый месяц, это очень важно не только для детей, но и для нас, для взрослых.

Анастасия Васильева, воспитанница детского дома семейного типа:

Детям будет где поиграть, спортландия вообще была веселая, там можно было кидать, прыгать, бегать, мне все здесь нравится, можно на байках прокатиться, праздник суперский. Не обошлось без подарков и в этот раз. Мотоциклисты вручили детям футбольные ворота, экипировку, мячи и другой необходимый инвентарь для занятий самым популярным видом спорта. Не остались без внимания и дома семейного типа: им байкеры подарили батуты.

Петр Петров, участник мотоклуба (Россия):

Поскольку мы не просто мотоциклисты, мы спортивный мотоклуб, поэтому подарки у нас спортивные. Нам кажется, это будет как раз для детей отличным подарком для укрепления здоровья и настроения.

Татьяна Кожемяко, директор социально-педагогического центра Слонимского района:

Ребята очень рады, потому что такое количество байкеров они, безусловно, никогда не видели, у них есть возможность и пообщаться с байкерами, и посидеть на мотоцикле, и вжиться в роль байкера. И это приятное такое, доброе, теплое общение, мы, безусловно, очень рады, довольны, просто счастливы.