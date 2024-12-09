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Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»

09 декабря 2024 15:03
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас видеть. Издалека к нам приехали?

Алексей Васильков, пресс-секретарь посольства Беларуси и России:
Да, из Москвы.

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Алексей Васильков:
Рецепт настоящего белоруса, рецепт моего деда – бешбармак. Смысл блюда в максимальном вкусе мяса.

Александр Осенко:
Какой секретный ингредиент?

Алексей Васильков:
Конская колбаса.

Александр Осенко:
У нас такого еще не было.

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
А почему вы пошли в дипломатию?

Алексей Васильков:
Это борьба идей, это разговор о будущем.

Александр Осенко:
Мы уже отмечали 25 лет Союзному договору.

Алексей Васильков:
За нашим хлебом в Москве охотятся.

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. 

Алексей Васильков:
Умею и косить, и дрова рубить.

Александр Осенко:
А корову доить?

Алексей Васильков:
Пробовал козу доить. Не могу сказать, что хорошо получилось.

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Всегда белорус белорусу рад.

Алексей Васильков:
Белорусы такие гостеприимные люди, что они рады любому гостю.

Александр Осенко:
Ну как вам у нас? Тепло, душевно?

Алексей Васильков:
Да, очень тепло, как в бацькавой хаце. Всё добра.

Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Алексей Васильков:
Руками берем, добавляем лука.

Александр Осенко:
Это очень вкусно. Запить шурпой же можно?

Алексей Васильков:
Да. Даже нужно.

Смотрите в это воскресенье, 15 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Интервью

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