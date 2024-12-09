Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас видеть. Издалека к нам приехали?
Алексей Васильков, пресс-секретарь посольства Беларуси и России:
Да, из Москвы.
Алексей Васильков:
Рецепт настоящего белоруса, рецепт моего деда – бешбармак. Смысл блюда в максимальном вкусе мяса.
Александр Осенко:
Какой секретный ингредиент?
Алексей Васильков:
Конская колбаса.
Александр Осенко:
У нас такого еще не было.
Александр Осенко:
А почему вы пошли в дипломатию?
Алексей Васильков:
Это борьба идей, это разговор о будущем.
Александр Осенко:
Мы уже отмечали 25 лет Союзному договору.
Алексей Васильков:
За нашим хлебом в Москве охотятся.
Александр Осенко:
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
Алексей Васильков:
Умею и косить, и дрова рубить.
Александр Осенко:
А корову доить?
Алексей Васильков:
Пробовал козу доить. Не могу сказать, что хорошо получилось.
Александр Осенко:
Всегда белорус белорусу рад.
Алексей Васильков:
Белорусы такие гостеприимные люди, что они рады любому гостю.
Александр Осенко:
Ну как вам у нас? Тепло, душевно?
Алексей Васильков:
Да, очень тепло, как в бацькавой хаце. Всё добра.
Алексей Васильков:
Руками берем, добавляем лука.
Александр Осенко:
Это очень вкусно. Запить шурпой же можно?
Алексей Васильков:
Да. Даже нужно.
Смотрите в это воскресенье, 15 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».