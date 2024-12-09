Союзное государство, наши продукты в России – интервью с Алексеем Васильковым в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Рад вас видеть. Издалека к нам приехали? Алексей Васильков, пресс-секретарь посольства Беларуси и России:

Да, из Москвы.

Алексей Васильков:

Рецепт настоящего белоруса, рецепт моего деда – бешбармак. Смысл блюда в максимальном вкусе мяса. Александр Осенко:

Какой секретный ингредиент? Алексей Васильков:

Конская колбаса. Александр Осенко:

У нас такого еще не было.

Александр Осенко:

А почему вы пошли в дипломатию? Алексей Васильков:

Это борьба идей, это разговор о будущем. Александр Осенко:

Мы уже отмечали 25 лет Союзному договору. Алексей Васильков:

За нашим хлебом в Москве охотятся.

Александр Осенко:

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Алексей Васильков:

Умею и косить, и дрова рубить. Александр Осенко:

А корову доить? Алексей Васильков:

Пробовал козу доить. Не могу сказать, что хорошо получилось.

Александр Осенко:

Всегда белорус белорусу рад. Алексей Васильков:

Белорусы такие гостеприимные люди, что они рады любому гостю. Александр Осенко:

Ну как вам у нас? Тепло, душевно? Алексей Васильков:

Да, очень тепло, как в бацькавой хаце. Всё добра.