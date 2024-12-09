Раскупают за рубежом – около 300 видов медицинской мебели производят на предприятии в Молодечно

Предприятия Минской области расширяют географию экспорта. Новые рынки сбыта осваивает и Молодечненская компания по выпуску медицинской мебели и инструментов. При этом в полной мере обеспечивается внутренний рынок. В год с конвейера сходит 7 тысяч единиц мебели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие страны в списке партнеров и что в планах у производителей – в материале Екатерины Ковальчук.

Предприятие по изготовлению медицинской мебели давно взяло направление на импортозамещение. Линии позволяют выпускать широкую линейку продукции, которая впоследствии поступает в медучреждения страны. Начинается все с заготовительного участка. Процесс полностью автоматизирован. Александр Адамович следит за качеством изготовления продукции на начальной стадии. Материал – нержавеющая, черная и легированная сталь, чтобы прослужило дольше.

Федор Татун, штамповщик предприятия по производству медицинской мебели:

Нетяжело, благодаря этому оборудованию. Хорошая снастка, поэтому все гнется, делается, только это нужно контролировать, это должен контролировать оператор, чтоб оно получалось все четко, быстро. Следующий этап – покраска. Сюда поступает практически готовое изделие. Мебель покрывают порошковой краской. Палитра разнообразная – 16 цветов. Покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих растворов, колебаниям температуры и влажности.

Вячеслав Осипович, бригадир маляров предприятия по производству медицинской мебели:

Загоняю в печь. В печке до температуры 180-240. Когда затягиваем печь, поднимаем температуру до 180 градусов, в течение 10 минут оплавляется. Изделия вытягиваем из печи, остывает и продукция готова. Также на предприятии выпускают медицинские инструменты. Которые используются в хирургии и травматологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии. Качество соответствует общепринятым стандартам. Обеспечивают внутренний рынок, поставляют на экспорт.