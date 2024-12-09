Раскупают за рубежом – около 300 видов медицинской мебели производят на предприятии в Молодечно
Предприятия Минской области расширяют географию экспорта. Новые рынки сбыта осваивает и Молодечненская компания по выпуску медицинской мебели и инструментов. При этом в полной мере обеспечивается внутренний рынок. В год с конвейера сходит 7 тысяч единиц мебели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие страны в списке партнеров и что в планах у производителей – в материале Екатерины Ковальчук.
Предприятие по изготовлению медицинской мебели давно взяло направление на импортозамещение. Линии позволяют выпускать широкую линейку продукции, которая впоследствии поступает в медучреждения страны. Начинается все с заготовительного участка. Процесс полностью автоматизирован. Александр Адамович следит за качеством изготовления продукции на начальной стадии. Материал – нержавеющая, черная и легированная сталь, чтобы прослужило дольше.
Федор Татун, штамповщик предприятия по производству медицинской мебели:
Нетяжело, благодаря этому оборудованию. Хорошая снастка, поэтому все гнется, делается, только это нужно контролировать, это должен контролировать оператор, чтоб оно получалось все четко, быстро.
Следующий этап – покраска. Сюда поступает практически готовое изделие. Мебель покрывают порошковой краской. Палитра разнообразная – 16 цветов. Покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих растворов, колебаниям температуры и влажности.
Вячеслав Осипович, бригадир маляров предприятия по производству медицинской мебели:
Загоняю в печь. В печке до температуры 180-240. Когда затягиваем печь, поднимаем температуру до 180 градусов, в течение 10 минут оплавляется. Изделия вытягиваем из печи, остывает и продукция готова.
Также на предприятии выпускают медицинские инструменты. Которые используются в хирургии и травматологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии. Качество соответствует общепринятым стандартам. Обеспечивают внутренний рынок, поставляют на экспорт.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Здесь производят около 300 видов медицинской мебели: шкафы, столы, тумбочки, тележки, кроватки, кушетки и многое другое. Одна из особенностей – отсутствие острых углов, что дает возможность медработникам легко и быстро делать обработку поверхностей.
Продукция экспортируется в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Большая часть поставляется в Россию. Ждут наше оборудование в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.
Подробности в видео.