Какие секции будут представлены на проекте «Минская смена» – рассказала Ольга Чемоданова

Новости Беларуси. Расширить количество резервных кадров для столицы. В Минской городской ратуше состоялась презентация нового сезона масштабного молодежного проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже идет регистрация участников.

Требования к ним минимальны – возраст до 31 года и наличие идеи по развитию города. У молодых людей будет уникальная возможность увидеть работу мэра и его заместителей. Первый сезон «Минской смены» стартовал в 2021 году. И сейчас проект набирает популярность. Планируется, что в этом сезоне подключатся международные эксперты, расширится перечень направлений, в которых смогут проявить себя инициативные молодые люди.

Марина Дайнеко, начальник планово-экономического отдела Минскметростроя: Я участник «Минской смены» прошлого года. У меня был проект – создание мобильных приложений для развития молодежи. Мы создавали сайт, чтобы наша молодежь была в курсе, где и какие у нас происходят события.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы предложим много секций в этом сезоне. Это будет и идеологическая работа, и работа с молодежью, и градостроительство и архитектура, и социальная сфера, и здравоохранение, и даже IT-направление. Не одна секция будет сформирована. Конечно же, мы будем первоначально изучать запрос нашей молодежи, которая путем регистрации на сайте Мингорисполкома заполнит анкету и предложит свой проект, концепцию.

Чтобы стать участником «Минской смены», нужно заполнить онлайн-форму на сайте Мингорисполкома. Сделать это можно до 25 января.