ОСВОД напоминает правила зимней рыбалки на льду

Начало зимы становится по-настоящему горячей порой для сотрудников ОСВОД и МЧС. На водоемах появляется первый лед, а соответственно и первые любители зимней рыбалки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области в этом холодном сезоне уже спасли троих человек. К счастью, ни один житель региона не погиб. Чтобы не допустить трагедий, спасатели проводят рейды. Ведь толщина льда еще не везде достигла безопасной отметки в 10 сантиметров. При этом с каждым днем на озера и реки за уловом выходят все больше рыбаков. С ними беседуют сотрудники МЧС и ОСВОД, разъясняют правила поведения на льду. Кроме того, профилактические встречи проводят в учреждениях образования.

Анатолий Пещур, председатель Стародорожской организации ОСВОД:

Люди все проинструктированы, проинформированы в средствах массовой информации, проведены профилактические мероприятия в учебных заведениях, во всех. Всем доведено об опасности выхода на тонкий лед.