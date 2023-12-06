Артём Цуран рассказал о строительстве двух новых учреждений здравоохранения

Новости Беларуси. В трех учреждениях здравоохранения завершается строительство новых корпусов. Они откроются в 2024 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом 7-й детской поликлиники.

Так, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию корпус 4-й больницы. На финальном этапе и возведение нового блока МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Также завершается строительство хирургического корпуса 11-й больницы. В здании проходят отделочные работы. Идет поставка и монтаж медоборудования. В 2024-м начнется строительство и новых учреждений здравоохранения.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

В городе ожидается строительство двух новых учреждений здравоохранения. Это прежде всего Городской наркологический диспансер. И второй объект – это наша Городская инфекционная больница. Она тоже получит новое здание и переселится в район улицы Долгиновского тракта. Сейчас идет проектирование этих объектов.

В ходе визита в 7-ю поликлинику Артем Цуран также осмотрел здание. В том числе и обновленный инфекционный кабинет.