В Мадриде владельцы собак нарядили питомцев в пёстрые наряды

Новости Испании. В Мадриде сотни владельцев собак устроили новогодний парад. И какой же праздник без карнавальных костюмов. Четвероногие друзья человека разных пород и размеров нарядились по случаю в пестрые наряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым популярным был образ Санта Клауса. И куда же без его волшебных оленей. Десятки рогатых собак и собачек гордо и не очень прошлись по столичным улицам.