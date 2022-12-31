В Мадриде владельцы собак нарядили питомцев в пёстрые наряды
Новости Испании. В Мадриде сотни владельцев собак устроили новогодний парад. И какой же праздник без карнавальных костюмов. Четвероногие друзья человека разных пород и размеров нарядились по случаю в пестрые наряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самым популярным был образ Санта Клауса. И куда же без его волшебных оленей. Десятки рогатых собак и собачек гордо и не очень прошлись по столичным улицам.
Впрочем, это веселое мероприятие было организовано с серьезной целью: положить конец жестокому обращению с животными и призвать людей не выбрасывать их на улицу.
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