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Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства

30 декабря 2022 21:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря глава государства подписал соответствующие указы.

Высокой награды удостоен авторский коллектив Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске. А также коллектив Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук.

Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-1

За активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию подростков премией отмечены заслуги военно-патриотического клуба «Рысь» войсковой части 3214 внутренних войск МВД. В числе лауреатов премии также Белорусское общество Красного Креста.

Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-4

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