Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря глава государства подписал соответствующие указы.

Высокой награды удостоен авторский коллектив Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске. А также коллектив Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук.