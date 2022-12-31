Любителям отдохнуть у телевизора. Включаем новогодний квартирник на СТВ

Новости Беларуси. С надеждой на лучшее белорусы провожают последние часы года, готовясь встретить 2023-й, который обязательно будет лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции за 10 минут до его наступления нас ждет телеобращение Президента Беларуси. Это как раз тот момент, когда звучат ключевые и самые значимые слова, ожидаемые в каждой семье, чтобы ощутить переход к новой вехе нашего развития.

Сейчас же все в ожидании чуда и с бременем предпраздничных хлопот, ведь как встретишь – так и проведешь. Для любителей шумных компаний и массовых гуляний только в Минске определены десятки адресов. В каждом населенном пункте у главной елки обязательно состоится праздничная программа, но все это после полуночи. Кто же привык отмечать наступление Нового года в семейной компании у телевизора, скучать не придется и благодаря нашему телеканалу.