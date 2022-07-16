Подвиг минских милиционеров. На «Линии Сталина» реконструировали оборонительные бои под Борисовом

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» прошла масштабная военно-историческая реконструкция подвига минских милиционеров. Там воспроизвели события 1941-го в районе Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками стали порядка сотни человек. И главная особенность – большинство из них действующие сотрудники ГУВД. Для реконструкции даже сшили специальную форму того времени.

Дмитрий Нефедов, заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома:

Быть в роли тех милиционеров, которые защищали нашу родину. Как наши деды, прадеды, так сейчас и мы стоим на боевом посту – постоянно охраняем порядок, закон, то, что у нас происходит в государстве. В принципе, мы постоянно на страже порядка находимся.

Евгений Фокин, реконструктор, участник клуба «Солдаты Победы»:

Все прониклись знанием ответственности и готовились за несколько дней. Изучали оружие времен Великой Отечественной войны, которое ныне не состоит на вооружении, находится на складах или на «Линии Сталина». И этим самым показывают, что они готовы стоять на страже не только мирного труда граждан, но и участвовать в боевых сражениях, хоть даже и в реконструкциях.

Артур Мильченко, реконструктор, участник клуба «Солдаты Победы»:

Для меня это далеко не первая реконструкция. Я в клубе уже два года, и всегда мне нравится участвовать во всех боях, во всех сражениях, которые проходят здесь, на этом месте.

1-я Московская мотострелковая дивизия под командованием полковника Якова Крейзера влилась в систему обороны под Борисовом. В подчинении командира были и отступавшие милиционеры Минска. Эти бои и были показаны во время реконструкции. Роль истребителя отыгрывал Як-52. Как всегда, минская милиция четко выполнила поставленные задачи и победа была одержана.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

На левом фланге в районе Борисова было успешное сражение, выиграл его генерал Крейзер. Так получилось, что Симонов там был в то время и в своей книге «Живые и мертвые» вспоминал милиционеров, которые там в оборону становились. Это, скорее всего, были отступающие минские милиционеры, они еще успели уйти перед перерезкой основных дорог и коммуникаций на Борисов. По сути, они там тоже приняли свой первый бой вместе 1-й моторизированной дивизией.