Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить

Новости Беларуси. В самом сердце Витебска расположился уютный город мастеров, в который по старой доброй традиции в рамках «Славянского базара» приехали погостить более 300 талантливых умельцев со всех уголков Синеокой, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ольга Реут, мастер по соломоплетению:

Я мастер по соломоплетению. Представляю, как всегда, шляпы. Я люблю очень шляпы делать. Ну и всякие другие изделия из соломки, и декоративные, и полезные, которые в быту: сухарницы, корзиночки.

Глиняные горшочки, соломенные шляпки, национальная чеканка. От изобилия товаров глаза разбегаются. Все краски народного творчества как на ладони.

Вячеслав Яковенко, народный мастер Республики Беларусь:

Вот так она издает ржание.