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Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить

16 июля 2022 14:33
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Новости Беларуси. В самом сердце Витебска расположился уютный город мастеров, в который по старой доброй традиции в рамках «Славянского базара» приехали погостить более 300 талантливых умельцев со всех уголков Синеокой, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить-1

Ольга Реут, мастер по соломоплетению:
Я мастер по соломоплетению. Представляю, как всегда, шляпы. Я люблю очень шляпы делать. Ну и всякие другие изделия из соломки, и декоративные, и полезные, которые в быту: сухарницы, корзиночки.

Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить-3

Глиняные горшочки, соломенные шляпки, национальная чеканка. От изобилия товаров глаза разбегаются. Все краски народного творчества как на ладони.

Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить-5

Вячеслав Яковенко, народный мастер Республики Беларусь:
Вот так она издает ржание.

Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить-7

Этой форме 4 000 лет. Впервые была найдена в городище Горошков на Гомельщине, где была стоянка первобытных людей. Тогда это была не свистулька, а только фигурка. Скорее всего, они несли сакральную функцию.

Уютный город мастеров в Витебске. Узнали, что интересного можно купить-9

Здесь можно не только любоваться рукотворными шедеврами, но и приобрести необычные изделия. Для дома, для души, на память о фестивальном городе на Двине.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # Новости Витебска и Витебской области

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