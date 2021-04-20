«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, чем занимается в свободное время.
Ольга Коршун, ведущая:
Когда руководители идут в депутаты, часто говорят, что теряют в зарплате. У вас получилось наоборот. Вы больше стали получать?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
По сравнению с той зарплатой, которую я получала полтора года назад, то не потеряла. Но скажу честно, зарабатывается эта зарплата намного труднее, чем в депутатские годы.
Ольга Коршун:
Депутатские годы – теория, а здесь практика.
Ольга Политико:
Да, поэтому по трудозатратам, энергозатратам, временным затратам намного тяжелее.
Ольга Коршун:
Раньше вы участвовали в марафонах, занимались спортом. Сейчас есть время на тренировки или у вас забеги по предприятию?
Ольга Политико:
Как говорят мои друзья по спорту, которые занимают высокие должности, тоже люди очень занятые, что это лень, когда ты говоришь, что я теперь так занята, не могу вырваться. Говорят: «Это просто ты ленишься». Действительно, не получается так часто, но все же стараюсь хотя бы раз в неделю, чтобы совесть очистить. И физические нагрузки, и общение с людьми позволяют расслабиться, голова очищается.
Ольга Коршун:
Очистить голову, чтобы прийти на работу.
Ольга Политико:
Да, поэтому не ленитесь, товарищи-руководители, занимайтесь спортом.
Ольга Коршун:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Ольга Политико:
Верность.
Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?
Ольга Политико:
Наверное, все прощу.
Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?
Ольга Политико:
Слишком.
Ольга Коршун:
Стиль в одежде: классика или современность?
Ольга Политико:
Кэжуал, чтобы удобно было.
Ольга Коршун:
Вас легко вывести из себя?
Ольга Политико:
Сейчас да.
Ольга Коршун:
Человек успешен, когда?
Ольга Политико:
Когда у него на душе спокойно.
Ольга Коршун:
Где бы вы хотели оказаться в эту самую минуту?
Ольга Политико:
Дома.
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