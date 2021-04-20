Прямой эфир

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов

20 апреля 2021 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, чем занимается в свободное время.

Ольга Коршун, ведущая:
Когда руководители идут в депутаты, часто говорят, что теряют в зарплате. У вас получилось наоборот. Вы больше стали получать?

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов-1

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
По сравнению с той зарплатой, которую я получала полтора года назад, то не потеряла. Но скажу честно, зарабатывается эта зарплата намного труднее, чем в депутатские годы.

Ольга Коршун:
Депутатские годы – теория, а здесь практика.

Ольга Политико:
Да, поэтому по трудозатратам, энергозатратам, временным затратам намного тяжелее.

Ольга Коршун:
Раньше вы участвовали в марафонах, занимались спортом. Сейчас есть время на тренировки или у вас забеги по предприятию?

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов-4

Ольга Политико:
Как говорят мои друзья по спорту, которые занимают высокие должности, тоже люди очень занятые, что это лень, когда ты говоришь, что я теперь так занята, не могу вырваться. Говорят: «Это просто ты ленишься». Действительно, не получается так часто, но все же стараюсь хотя бы раз в неделю, чтобы совесть очистить. И физические нагрузки, и общение с людьми позволяют расслабиться, голова очищается.

Ольга Коршун:
Очистить голову, чтобы прийти на работу.

Ольга Политико:
Да, поэтому не ленитесь, товарищи-руководители, занимайтесь спортом.

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов-7

Ольга Коршун:
Какое качество вы больше всего цените в людях?

Ольга Политико:
Верность.

Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?

Ольга Политико:
Наверное, все прощу.

Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов-10

Ольга Политико:
Слишком.

Ольга Коршун:
Стиль в одежде: классика или современность?

Ольга Политико:
Кэжуал, чтобы удобно было.

Ольга Коршун:
Вас легко вывести из себя?

Ольга Политико:
Сейчас да.

«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов-13

Ольга Коршун:
Человек успешен, когда?

Ольга Политико:
Когда у него на душе спокойно.

Ольга Коршун:
Где бы вы хотели оказаться в эту самую минуту?

Ольга Политико:
Дома.

Директор кожевенного предприятия в Гатово: «Приходится каждый день доказывать, что ты здесь не временщик» – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Коршун # Ольга Политико # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будут исследованы адаптационные возможности животных». Что изучают белорусские рентгенологи на уникальном оборудовании?
20 апреля 2021 11:20

«Будут исследованы адаптационные возможности животных». Что изучают белорусские рентгенологи на уникальном оборудовании?

Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины»
20 апреля 2021 11:02

Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины»

«Надеюсь, что это будет добрым сигналом». Александр Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
20 апреля 2021 08:38

«Надеюсь, что это будет добрым сигналом». Александр Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко