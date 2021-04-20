«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов

Ольга Коршун, ведущая: Когда руководители идут в депутаты, часто говорят, что теряют в зарплате. У вас получилось наоборот. Вы больше стали получать?

Новости Беларуси. Гостья программы « В людях » Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, чем занимается в свободное время.

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

По сравнению с той зарплатой, которую я получала полтора года назад, то не потеряла. Но скажу честно, зарабатывается эта зарплата намного труднее, чем в депутатские годы.

Ольга Коршун:

Депутатские годы – теория, а здесь практика.

Ольга Политико:

Да, поэтому по трудозатратам, энергозатратам, временным затратам намного тяжелее.

Ольга Коршун:

Раньше вы участвовали в марафонах, занимались спортом. Сейчас есть время на тренировки или у вас забеги по предприятию?