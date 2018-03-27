При всей либерализации коммерческой деятельности не стоит забывать об общественной безопасности – Шуневич

Требование Президента – применять самые жесткие меры при наличии недоработок, которые могут повлиять на безопасность. Речь об этом 27 марта шла во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Новости Беларуси. Масштабные проверки мест массового скопления людей будут проведены в Беларуси по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальные события в Кемерово заставили еще раз обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности в развлекательных объектах. Поручение главы государства шире, чем было озвучено накануне: проверят не только торговые центры – под контролем буквально все объекты, где собирается большое количество людей: кинотеатры, выставочные комплексы и жилые помещения.

«Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно». Александр Лукашенко поручил проверить места массового скопления людей

Президент еще раз обратил внимание: для развития своего дела бизнесу предоставили много свободы и возможностей. Тем не менее, государство оставляет за собой функцию контроля за обеспечением безопасности людей.