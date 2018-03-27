При всей либерализации коммерческой деятельности не стоит забывать об общественной безопасности – Шуневич
Новости Беларуси. Масштабные проверки мест массового скопления людей будут проведены в Беларуси по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требование Президента – применять самые жесткие меры при наличии недоработок, которые могут повлиять на безопасность. Речь об этом 27 марта шла во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.
Печальные события в Кемерово заставили еще раз обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности в развлекательных объектах. Поручение главы государства шире, чем было озвучено накануне: проверят не только торговые центры – под контролем буквально все объекты, где собирается большое количество людей: кинотеатры, выставочные комплексы и жилые помещения.
«Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно». Александр Лукашенко поручил проверить места массового скопления людей
Президент еще раз обратил внимание: для развития своего дела бизнесу предоставили много свободы и возможностей. Тем не менее, государство оставляет за собой функцию контроля за обеспечением безопасности людей.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
При всей либерализации процессов коммерческой деятельности, торговли и так далее не стоит забывать об общественной безопасности.
Любая свобода тогда только имеет смысл, значение и ценна, когда она подкреплена какими-то очень серьезными обязанностями, обязательствами, которые и гарантируют, собственно говоря, эту свободу. С этой точки зрения мы и будем выполнять поручения главы государства в ближайшее время.