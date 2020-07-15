В Литве призывают не вводить БелАЭС и раздают йодные таблетки. Вот что ответили на это в Беларуси

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: В Твиттере президент Литвы призывает белорусские власти не вводить в эксплуатацию атомную электростанцию и подумать о безопасности. Мы знаем, что там и йодные таблетки начинают раздавать в зоне 150 километров. Насколько обоснованы претензии Литвы к безопасности либо небезопасности?

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

И к сожалению, и к счастью, проект по строительству атомной нашей станции максимально политизирован. Нет, наверное, в пределах, по крайней мере, европейского региона, такого проекта, который бы столько внимания политиков привлекал, как наша БелАЭС. Почему, к сожалению? Потому что на сегодняшний день многие вопросы в плане безопасности, экологичности и так далее – они надуваются до такой степени, что уже невозможно отделить, где, действительно, это резонно, а где это надуманно, это политические интриги и так далее.

Что касается официальной позиции соседей – естественно, что это не только вопросы экологической безопасности, который якобы позиционируются, как основной с их стороны. Вопросы сейчас заключаются в том, что с учётом того, что предыдущая линия выстраивалась подобным образом, естественно, что сейчас официальные власти – они не могут занимать какую-то другую позицию, кроме как вот всё равно критиковать этот проект.

Но сейчас такой радикальной риторики уже не будет. Потому что даже по опросам тех же жителей Литвы – только 2%, кто убежден, что, всё-таки, может быть, этот проект не будет запущен. И вот этот соцопрос проводился по заказу Национального информационного агентства Литвы. То есть для жителей этой страны, очевидно, что этот проект будет. И они, конечно, к нему морально, можно сказать, готовы уже. Что касается раздачи таблеток и прочих популистских мер – это своего рода шаги, которые делаются для того, чтобы не упасть лицом в грязь. Потому что сейчас нужно выдерживать вот эту ранее выбранную позицию официальную.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?

– почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют в соседних странах?

– действительно ли АЭС в Островце не несёт опасности для людей и экологии?

– как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему?

Смотрите 15 июля в 20.30 на СТВ.