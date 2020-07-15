«Швы должны быть идеально ровные». Выбираем нарукавники, матрас и жилет для плавания

Лето в самом разгаре, а значит, большинство минчан предпочтут весело провести время у воды. На Цнянском водохранилище по выходным аншлаг, патруль то и дело перенаправляет на берег желающих выплыть за буйки. Специалисты напоминают: сейчас самое время не терять голову и вспомнить, как правильно вести себя на воде. Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:

Если выходит за буи, делаем предупреждение человеку. На расстоянии 20-30 метров сопровождаем его до буев. Если он далеко заплыл, соответственно, сажаем его в катер и доставляем его на берег. Чтобы провести время не только весело, но и безопасно, нужно трепетно отнестись к выбору плавательного снаряжения. К примеру, самые частые спутники отдыха на пляже – надувные матрасы. Казалось бы, какие вопросы могут возникнуть при покупке? Однако специалисты уверяют: их нужно приобретать с умом.

Александр Темницкий, продавец-консультант:

Матрас любительский – на нем можно находиться на глади воды, но непродолжительное время. Безопасный надувной матрас – залог сохранности жизни. Желательно ознакомиться с конструкцией и обязательно проверить клапан спуска воздуха, чтобы во время отдыха на воде матрас не сдулся. Однако отправиться в свободное плаванье даже на правильно подобранном матрасе в столичных водоёмах не удастся. Георгий Жебровский:

На надувных матрасах мы не разрешаем дальше буев. Потому что в жаркую погоду человек может получить солнечный удар или свалиться случайно без жилета за борт, хлебануть воду и утонуть.

Отдельное место при выборе аксессуаров для плавания отводится детской безопасности. Если ребенку больше 2 лет, то ему можно купить специальный жилет, который поможет хорошо держаться на воде. Но важно помнить: обычные надувные жилеты – не средство спасения, и о безопасности тут говорить сложно. Александр Темницкий:

При выборе спасательных жилетов нужно учитывать критерии. В основном – это вес и возраст. Есть модели для взрослых до 110 кг. Детям старше 3 лет, которые учатся плавать и уверенно держатся на воде, подойдут надувные нарукавники. В отличие от жилета, с нарукавниками ребенок намного быстрее научится плавать. Самое главное при выборе этого плавательного средства – правильно подобрать размер. Нарукавник должен плотно охватывать предплечье ребенка и не скользить. Также перед покупкой стоит обязательно надуть нарукавники и проверить, насколько надежны клапаны.