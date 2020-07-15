«Швы должны быть идеально ровные». Выбираем нарукавники, матрас и жилет для плавания
Лето в самом разгаре, а значит, большинство минчан предпочтут весело провести время у воды. На Цнянском водохранилище по выходным аншлаг, патруль то и дело перенаправляет на берег желающих выплыть за буйки. Специалисты напоминают: сейчас самое время не терять голову и вспомнить, как правильно вести себя на воде.
Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:
Если выходит за буи, делаем предупреждение человеку. На расстоянии 20-30 метров сопровождаем его до буев. Если он далеко заплыл, соответственно, сажаем его в катер и доставляем его на берег.
Чтобы провести время не только весело, но и безопасно, нужно трепетно отнестись к выбору плавательного снаряжения. К примеру, самые частые спутники отдыха на пляже – надувные матрасы. Казалось бы, какие вопросы могут возникнуть при покупке? Однако специалисты уверяют: их нужно приобретать с умом.
Александр Темницкий, продавец-консультант:
Матрас любительский – на нем можно находиться на глади воды, но непродолжительное время.
Безопасный надувной матрас – залог сохранности жизни. Желательно ознакомиться с конструкцией и обязательно проверить клапан спуска воздуха, чтобы во время отдыха на воде матрас не сдулся. Однако отправиться в свободное плаванье даже на правильно подобранном матрасе в столичных водоёмах не удастся.
Георгий Жебровский:
На надувных матрасах мы не разрешаем дальше буев. Потому что в жаркую погоду человек может получить солнечный удар или свалиться случайно без жилета за борт, хлебануть воду и утонуть.
Отдельное место при выборе аксессуаров для плавания отводится детской безопасности. Если ребенку больше 2 лет, то ему можно купить специальный жилет, который поможет хорошо держаться на воде. Но важно помнить: обычные надувные жилеты – не средство спасения, и о безопасности тут говорить сложно.
Александр Темницкий:
При выборе спасательных жилетов нужно учитывать критерии. В основном – это вес и возраст. Есть модели для взрослых до 110 кг.
Детям старше 3 лет, которые учатся плавать и уверенно держатся на воде, подойдут надувные нарукавники. В отличие от жилета, с нарукавниками ребенок намного быстрее научится плавать. Самое главное при выборе этого плавательного средства – правильно подобрать размер. Нарукавник должен плотно охватывать предплечье ребенка и не скользить. Также перед покупкой стоит обязательно надуть нарукавники и проверить, насколько надежны клапаны.
Александр Темницкий:
Швы должны быть идеально ровные. Не соприкасаться друг с другом, не должно быть много лишнего материала. И не должно быть подтеков либо следов клея.
Специалисты настоятельно рекомендуют покупать всё снаряжение в специализированных магазинах, а не на рынках. Перед тем, как попасть на прилавки, каждый товар проходит сертификацию, чего не скажешь о палаточной торговле.