В Москве выписали первую группу добровольцев, вакцинированных от коронавируса

Новости России. В Москве после испытаний вакцины от COVID-19 выписали первую группу добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Москве после испытаний вакцины от COVID-19 выписали первую группу добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этих людей вакцинировали 18 июня. Более двух недель за здоровьем испытуемых наблюдали специалисты. В процессе тестирования не было выявлено никаких побочных эффектов препарата, а у пациентов выработался иммунитет к болезни. Вторая фаза испытаний завершится в начале августа, а уже осенью препарат может попасть на рынок.
Об успехе испытаний сообщают и в США. По итогам первой фазы у всех 45 подопытных появились антитела к коронавирусу. Хотя примерно у половины из них наблюдаются побочные эффекты, например, головная боль, усталость, озноб, разработчики препарата считают, что это не является серьезной причиной для остановки дальнейших исследований.