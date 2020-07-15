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В Москве выписали первую группу добровольцев, вакцинированных от коронавируса

15 июля 2020 12:25
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Новости России. В Москве после испытаний вакцины от COVID-19 выписали первую группу добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве выписали первую группу добровольцев, вакцинированных от коронавируса-1

Этих людей вакцинировали 18 июня. Более двух недель за здоровьем испытуемых наблюдали специалисты. В процессе тестирования не было выявлено никаких побочных эффектов препарата, а у пациентов выработался иммунитет к болезни. Вторая фаза испытаний завершится в начале августа, а уже осенью препарат может попасть на рынок.

В Москве выписали первую группу добровольцев, вакцинированных от коронавируса-4

Об успехе испытаний сообщают и в США. По итогам первой фазы у всех 45 подопытных появились антитела к коронавирусу. Хотя примерно у половины из них наблюдаются побочные эффекты, например, головная боль, усталость, озноб, разработчики препарата считают, что это не является серьезной причиной для остановки дальнейших исследований.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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