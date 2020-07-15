В Москве выписали первую группу добровольцев, вакцинированных от коронавируса

Новости России. В Москве после испытаний вакцины от COVID-19 выписали первую группу добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этих людей вакцинировали 18 июня. Более двух недель за здоровьем испытуемых наблюдали специалисты. В процессе тестирования не было выявлено никаких побочных эффектов препарата, а у пациентов выработался иммунитет к болезни. Вторая фаза испытаний завершится в начале августа, а уже осенью препарат может попасть на рынок.