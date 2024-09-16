Кочанова: работа с обращениями граждан всегда будет актуальной, на это указывает Президент

Напомним, на прошлой неделе сенаторы провели единый день приема в Гродненской области. 16 сентября в Лиде около 700 участников в очном и онлайн-форматах говорили о результатах этой работы. На связи были председатели райисполкомов и сельских советов, руководители организаций, депутаты – все те, чья деятельность связана с работой с людьми.

Работа с обращениями граждан будет всегда актуальной, на это указывает нам глава нашего государства – заявила во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что «не наших вопросов нет». Если жителей что-то волнует, нужно вникнуть в проблему и решить ее. Причем развитие регионов зависит именно от местных властей. Практически 90 % обращений граждан должны решаться ими. Пока же жители Гродненской области чаще доверяют именно сенаторам. За 8 месяцев года к ним поступило около 450 обращений. И больше всего с повседневными вопросами. Это здравоохранение, благоустройство, социально-пенсионное обеспечение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Совсем недавно на совещании, которое проводил Президент нашей страны по внутриполитическим вопросам развития нашего государства, говорили об этом, что все должны очень эффективно работать с людьми. Это не только приемы по личным вопросам, это встречи в трудовых коллективах, это возможность быть услышанным каждому человеку в нашей стране и решить те вопросы, которые его волнуют. Поэтому мы каждый раз обращаем на это внимание. Прошли выборы, и в местные Советы депутатов, как, собственно говоря, и в любого другого уровня Советы депутатов пришли работать новые люди, которые должны понимать важность этой работы и актуальность на современном этапе.

Ежемесячно сенаторы планируют посещать отдельно взятую область и встречаться с людьми. Затем на выездных заседаниях Президиума подведут итоги приемов. Это поможет определить, с какими вопросами чаще всего обращаются жители, и замечать в работе с населением как плюсы, так и минусы. И, главное, совместными усилиями находить пути решения. По окончании выездного заседания его участники возложили цветы к Кургану Бессмертия и почтили память погибших минутой молчания.