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Сотрудники МЧС удостоены ордена Почёта и Благодарности Президента за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта

16 сентября 2024 16:47
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Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми сотрудники системы МЧС Беларуси удостоены ордена Почета и Благодарности Президента за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудники МЧС удостоены ордена Почёта и Благодарности Президента за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта-2

В их числе участники нашей сборной, которые успешно выступили на чемпионате мира в Китае. Там белорусы установили новый мировой рекорд и завоевали восемь медалей. По результатам всех состязаний в общекомандном и личном зачете среди мужчин и женщин обе белорусские сборные взяли серебро. Буквально в минувшие выходные свое мастерство они демонстрировали в центре столицы, украсив своим выступлением День города. 

# МЧС Беларуси # Александр Лукашенко

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