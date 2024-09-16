Сотрудники МЧС удостоены ордена Почёта и Благодарности Президента за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта

Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми сотрудники системы МЧС Беларуси удостоены ордена Почета и Благодарности Президента за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе участники нашей сборной, которые успешно выступили на чемпионате мира в Китае. Там белорусы установили новый мировой рекорд и завоевали восемь медалей. По результатам всех состязаний в общекомандном и личном зачете среди мужчин и женщин обе белорусские сборные взяли серебро. Буквально в минувшие выходные свое мастерство они демонстрировали в центре столицы, украсив своим выступлением День города.