Новый детский сад открыли в молодом микрорайоне Гомеля

Новая территория счастливого детства появилась в Гомеле. Ею стал современный детский сад, который открыли в молодом микрорайоне Новобелицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проживает более полутора тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 5 тысяч ребят.

Поэтому садик уже полностью укомплектован. Учреждение примет 270 малышей. Адаптационные группы уже начали работу. Для юных гомельчан создали безопасные и разносторонние условия для развития. Интерактивные комнаты, изостудии, музыкальный зал и даже единственный в городе скалодром, а также горки, водные и сухие бассейны. Архитекторы до мелочей продумали современный городок детства. Строители же воплотили все идеи в жизнь в самые рекордные сроки.

Юлия Шишигина, заведующая детским садом № 57 Гомеля:

В интерактивной комнате интерактивная песочница, интерактивный экран. Также имеются групповые помещения, они необычные, двухэтажные. На этих вторых этажах также находятся небольшие скалодромы, которые помогут нашим воспитанникам быть ловкими и активными.