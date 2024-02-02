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В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру

02 февраля 2024 18:17
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Как почищены улицы, ведутся ли строительные работы в срок и как выполняются поручения на городских объектах – все в режиме реального времени прямо на мобильном телефоне мэра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лиде председатель райисполкома придумал необычный способ отслеживания качества выполняемых работ – на самых значимых объектах установил камеры видеонаблюдения, а картинка с них в любой момент под рукой.

Посмотрела и Галина Буро.

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-1

Телепорт не нужен. Один клик мыши – и вот, не выходя из кабинета председателя, мы на стройплощадке объездной дороги. Или на Центральной улице Лиды. Смотрим, нет ли пробок, как работают коммунальные службы.

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-4

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Могу увеличить, могу отмотать, посмотреть – все это возможно.

У Сергея Ложечника схвачено все: от собственной приемной в режиме онлайн до регистратуры в районной больнице.

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-7

Сергей Ложечник:
У нас на бумаге вроде бы все хорошо, все организовано и так дальше. Но когда я вижу очереди в регистратуре, были такие вопросы – люди подсказали, что есть очередь в рентген-кабинет. Мы дополнительно установили пульмоскан.

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-10

Изображение с сотни камер и в компьютере, и в мобильном телефоне. Ведь в плотном графике за день не объедешь столько точек в районе. А контролировать качество надо. Если что, спросят с власти. Да и за данные жителям обещания приходится отвечать.

Сергей Ложечник:
Для контроля используем такие современные методы, давно известные.

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-13

Теме животноводства особое внимание. Пока буренки мирно жуют корма, за соблюдением технологии их содержания Сергей Ложечник поручил виртуально следить заму по сельскому хозяйству – камеры во всех молочно-товарных комплексах и фермах района (их более 40).

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру-16

Сергей Ложечник:
По бумагам посмотрел, что за ночь родилось два теленка, их в течение двух часов надо выпоить специальной смесью, понимаешь, да? Он отматывает эти вещи, посмотрел, что в течение двух – все. Исключаем человеческий фактор.

За чем еще смотрит лидский мэр – далее в сюжете.

# Местная власть # общество # Галина Буро

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