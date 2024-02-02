В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру

Как почищены улицы, ведутся ли строительные работы в срок и как выполняются поручения на городских объектах – все в режиме реального времени прямо на мобильном телефоне мэра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лиде председатель райисполкома придумал необычный способ отслеживания качества выполняемых работ – на самых значимых объектах установил камеры видеонаблюдения, а картинка с них в любой момент под рукой. Посмотрела и Галина Буро.

Телепорт не нужен. Один клик мыши – и вот, не выходя из кабинета председателя, мы на стройплощадке объездной дороги. Или на Центральной улице Лиды. Смотрим, нет ли пробок, как работают коммунальные службы.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Могу увеличить, могу отмотать, посмотреть – все это возможно. У Сергея Ложечника схвачено все: от собственной приемной в режиме онлайн до регистратуры в районной больнице.

Сергей Ложечник:

У нас на бумаге вроде бы все хорошо, все организовано и так дальше. Но когда я вижу очереди в регистратуре, были такие вопросы – люди подсказали, что есть очередь в рентген-кабинет. Мы дополнительно установили пульмоскан.

Изображение с сотни камер и в компьютере, и в мобильном телефоне. Ведь в плотном графике за день не объедешь столько точек в районе. А контролировать качество надо. Если что, спросят с власти. Да и за данные жителям обещания приходится отвечать. Сергей Ложечник:

Для контроля используем такие современные методы, давно известные.

Теме животноводства особое внимание. Пока буренки мирно жуют корма, за соблюдением технологии их содержания Сергей Ложечник поручил виртуально следить заму по сельскому хозяйству – камеры во всех молочно-товарных комплексах и фермах района (их более 40).