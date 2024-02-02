От вертикальных до родов в джакузи. Рассказываем, как развилась система за 30 лет

Западная мода на чайлдфри в Беларуси точно не приживется и даже будет пресекаться законом. Такой жесткий подход к сохранению семейных ценностей страна выбрала неслучайно, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Чтобы не утратить свою национальную идентичность, Беларусь прошла непростой путь, не жалея инвестиций в каждую новую жизнь.

С подачи главы государства полет аиста, который приносит в семьи белорусов малышей, заметно изменился. Сегодня роды по-белорусски – это комфорт и безопасность. От казенных палат с железными кроватями и классических голубых операционных мы пришли в абсолютно новое пространство. «Это наш долг, мужиков». Что говорил Лукашенко о помощи в роддомах почти 20 лет назад – читайте здесь.

То, что было ранее, и то, что есть сейчас, – это большая разница. Мы имеем комфортабельные условия. Посмотрите, какие у нас хорошие кресла для родовспоможения. У нас есть джакузи, вся аппаратура для слежения за рожденным ребенком и за мамой, которая находится в родах. Переоснащенные родильные залы по государственной программе охраны материнства и детства – это огромная радость и заслуга государства в том, что мы можем дать женщине такие условия.

И это не столица. Такие перинатальные центры сегодня работают во всех регионах страны. После глобальной реконструкции роддома получили новый статус. Врачи здесь занимаются не только родоразрешением, но и проблемами зачатия, вынашивания и послеродового наблюдения. Беларусь входит в 50 лучших стран по ведению и организации родов. Система выстроена таким образом, что государство берет на себя заботу о малыше с первых недель его жизни, еще в утробе матери.

Екатерина Резникова, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Будущая мама спокойно может входить в беременность, зная, что не будет брошена, потому что не во всех странах получают бесплатное медицинское обслуживание. Кроме современной техники и комфортабельных палат, в перинатальных центрах учли все новомодные тенденции: от вертикальных до родов в джакузи. Женщина может рожать, как ей удобно, при этом слушать музыку или обнимать мужа. Уже не экзотика партнерские роды. Как говорится, и в печали, и в радости, и в родильном зале. Инициативу смелых отцов Минздрав только поддерживает.

Екатерина Резникова:

Когда рождается малыш, мама и папа видят первые секунды, пуповину, кто-то хочет ее пересекать. Это настолько волнительный момент для будущих родителей. Большой психологический аспект сохранения в дальнейшем семьи. Сейчас не только медицинская часть имеет огромный вклад, а и наше психологическое состояние, с которым девочки приходят в роды. Мы нацелены на то, чтобы она не просто родила здорового ребенка, а захотела рожать в последующем. Должен быть положительный заряд, положительные воспоминания о предыдущих родах. Все новейшее, что появляется в мире – оборудование, методики и подходы, доступно и в Беларуси.