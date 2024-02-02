Малыш родился на 33-й неделе и был обречён на гибель. Невероятная история спасения от могилёвских врачей

Западная мода на чайлдфри в Беларуси точно не приживется и даже будет пресекаться законом. Такой жесткий подход к сохранению семейных ценностей страна выбрала неслучайно, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Чтобы не утратить свою национальную идентичность, Беларусь прошла непростой путь, не жалея инвестиций в каждую новую жизнь.

К сожалению, не все роды заканчиваются выпиской домой всего через несколько дней. В Беларуси ежегодно раньше срока на свет появляются более 4 000 детей, практически 250 из них – с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма). Медики борются за каждого маленького пациента. И чаще всего побеждают! От вертикальных до родов в джакузи. Рассказываем, как развилась система за 30 лет – подробнее здесь.

Наталья Матусевич, заведующая отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

В прошлом году мы решили создать такой стенд, назвали его «Наши торопыжки». Здесь собраны фотографии наших героев. Помимо того, что они родились намного раньше срока, имели разные тяжелые отклонения от нормы, из-за которых они были обречены на гибель, если бы не наша квалификация и оборудование.

Реанимация новорожденных. Место, где в прозрачных домиках за жизнь одновременно борются сразу несколько маленьких белорусов. Сделать внутривенную инъекцию такому малютке – ювелирная работа. Их нельзя брать на руки, но на прикосновение маминых ладошек малыши реагируют моментально.

Екатерина Рылко, жительница Горок:

Мой ребенок решил, что на 33-й неделе ему уже пора появиться на свет. Я из города Горки была экстренно госпитализирована сюда, в больницу. Попала в обсервационное отделение. Ребенка сразу определили в реанимацию.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, говорят медики. Кроха идет на поправку. Не без помощи специального оборудования. В инкубаторе тепло и безопасно, практически как у мамы в животе. Благодаря техническому перевооружению реанимаций и квалификации наших врачей, право на жизнь получили тысячи детей, ранее обреченные на смерть.