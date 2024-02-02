Прямой эфир

Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие в 59-м «Звёздном походе»

02 февраля 2024 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие в 59-м «Звездном походе» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Его приурочили к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие в 59-м «Звёздном походе»-1

В течение трех дней участники похода путешествовали по учреждениям образования Минской области, навещали ветеранов, участвовали в патриотических мероприятиях. Одной из точек маршрута стал Вилейский район, в частности Ильянская средняя школа. Здесь для студентов и педагогов университета провели экскурсию по народному краеведческому музею «Iльянскiя далягляды». Познакомили и с экспозицией, посвященной геноциду мирных жителей на территории поселка Илья. С 1941 по 1942 года здесь действовало гетто, в котором было уничтожено более 700 жителей Вилейского района.

Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие в 59-м «Звёздном походе»-4

Ольга Артышевич, начальник управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
В системе образования есть огромный эффективный педагогический опыт, наработки, интересные методики, педагогическая практика, которые можно было бы показать студентам педагогического университета. С другой стороны, в ходе таких встреч студенты, я думаю, возьмут для себя много нового и пообщаются и с педагогами, и с детьми.

Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие в 59-м «Звёздном походе»-7

Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Главной задачей «Звездного похода» было, является и, я думаю, будет сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Это проведение различных мероприятий, которые связаны именно с этой тематикой. Это и концерты, это и посещение памятных мест.

В рамках 59-го «Звездного похода» его участники посетили 10 районов Минской области и город Жодино. Отметим, патриотический марафон – визитная карточка вуза. С 2015 года «Звездный поход» обрел статус интернационального. Сегодня участники отрядов – это студенты из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Это наш долг, мужиков». Что говорил Лукашенко о помощи в роддомах почти 20 лет назад
02 февраля 2024 17:42

«Это наш долг, мужиков». Что говорил Лукашенко о помощи в роддомах почти 20 лет назад

Большое внимание уделят цифровизации – итоги заседания Евразийского межправсовета в Казахстане
02 февраля 2024 17:41

Большое внимание уделят цифровизации – итоги заседания Евразийского межправсовета в Казахстане

Турчин рассказал о планах придать импульс развитию туризма в Воложине в рамках «Дожинок»
02 февраля 2024 17:31

Турчин рассказал о планах придать импульс развитию туризма в Воложине в рамках «Дожинок»