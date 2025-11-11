В Лавришевском монастыре происходят чудесные исцеления – рассказываем про храм с 800-летней историей

Белая лавра. Белорусский Валаам. Обитель с 800-летней историей. Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь – благодатный остров на карте Беларуси. Здесь свершается главное чудо – духовное преображение человека. Считается, что монастырь был основан в 1225 году благодаря Елисею Лавришевскому, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Есть версия, что он был учеником Святителя Лаврентия Туровского. По церковному преданию, молодой человек происходил из рода литовских князей, проникся верой в Бога, принял православное крещение, монашеский постриг с именем Елисей и ушел в пустынь. Именно в это место, оттого земля здесь святая.

Анна Киселева, экскурсовод Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

Но случилась беда, в 1250 году Елисей Лавришевский был убит. Предание гласит, что он был убит молодым бесноватым послушником, который, прикоснувшись к его мощам, исцелился от беснования. Спустя несколько лет пришел сюда еще один человек – великий литовский князь Войшелк. На тот момент он был не только князем, но и православным монахом, уже на его пожертвования начали строить каменные стены монастыря. Строить их начали не здесь, а в деревне Лавришево. Во второй половине XIII – начале XIV веков в монастыре было переписано Лавришевское Евангелие. Книга жива, но, к сожалению, она была увезена в Польшу в XIX веке. Копия у нас есть. Лавришевское Евангелие, можно сказать, первая книга с картинками на землях восточных славян. Написана она по византийскому правилу, в книге 18 цветных картинок, изображение четырех евангелистов, сцены из евангельских сюжетов. Все самое важное записывалось в этой важной для монастыря книге.

Монастырь процветал. Но в начале XIV века на Новогрудчину пришли татары. Церковное предание гласит, что они увидели у стен обители отборную конницу, испугались и ушли. Хотя никого кроме монахов, которые молились к заступнику Елисею, не было. Хотите верьте, хотите нет, но поход такой действительно был, он был последним. Спустя несколько лет, в 1514 году Елисей Лавришевский по праву был причислен к лику святых. А затем была Брестская уния, монастырь стал униатским, пришел в упадок. В середине XVIII века попытались возродить. Но несмотря на все усилия верующих, монастырь закрыли. И лишь в 1913-м именно здесь был освящен храм в честь библейского пророка Елисея, построили братский корпус, приехало несколько монахов. Но грянула Первая мировая война, прошла линия фронта. Святой остров стал стратегически важной высотой, за который шли ожесточенные бои, все было разрушено. Как птица Феникс, монастырь вновь восстал из пепла в 1998 году.