Прямой эфир

«Третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга» – о социальной значимости Минского метрополитена поговорили с директором

11 ноября 2025 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

7 ноября – день, когда прошлое и настоящее в Беларуси встречаются на одной строительной площадке. Историческая дата, которая давно стала праздником труда, созидания и реальных дел. Именно к этому времени в стране традиционно появляются новые детские сады, школы, спорткомплексы, дороги и мосты. 2025 год – не исключение. О том, что открылось к праздничной дате, почему символично осенью подводить итоги, и как на фундаменте прошлого строится будущее, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома.

Екатерина Забенько, ведущая:
Действительно метро для белорусов, минчан – это не просто транспорт. Столица растет, метро продолжает шагать в сторону Юго-Запада и Востока. Как вы считаете, в чем заключается историческая и социальная значимость этого объекта?

«Третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга» – о социальной значимости Минского метрополитена поговорили с директором-2

Алексей Шилов, директор Минского метрополитена:
Метро – быстрый, комфортный и безопасный вид транспорта. Ведь ежедневно от 750 до 820 тысяч человек пользуются его услугами. Мы, Минский метрополитен, занимаем третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга. Когда гражданин уверен, что благодаря нам и «Минсктрансу», вовремя попадет туда, куда считает нужным, мы считаем, что хорошо выполнили свою работу. Это наша награда – улыбка пассажира.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Алексей Шилов # Минский метрополитен

Другие новости рубрики

Все новости
Тонны фундука собирают под Молодечно. Какие перспективы у отечественного ореховодства?
11 ноября 2025 15:27

Тонны фундука собирают под Молодечно. Какие перспективы у отечественного ореховодства?

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома
11 ноября 2025 15:27

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома

Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября
11 ноября 2025 15:02

Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября