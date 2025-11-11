Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома

7 ноября – день, когда прошлое и настоящее в Беларуси встречаются на одной строительной площадке. Историческая дата, которая давно стала праздником труда, созидания и реальных дел. Именно к этому времени в стране традиционно появляются новые детские сады, школы, спорткомплексы, дороги и мосты. 2025 год – не исключение. О том, что открылось к праздничной дате, почему символично осенью подводить итоги, и как на фундаменте прошлого строится будущее, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября.

Екатерина Забенько, ведущая:

Какова вообще, в принципе, роль этой замечательной традиции формировании городской среды, в частности, социальной инфраструктуры? Буквально каждый праздник у нас уже трудно себе представь. Только недавно начали делать даже эти зоны благоустройства, а их уже около 80 в городе.