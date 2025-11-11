Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома

7 ноября – день, когда прошлое и настоящее в Беларуси встречаются на одной строительной площадке. Историческая дата, которая давно стала праздником труда, созидания и реальных дел. Именно к этому времени в стране традиционно появляются новые детские сады, школы, спорткомплексы, дороги и мосты. 2025 год – не исключение. О том, что открылось к праздничной дате, почему символично осенью подводить итоги, и как на фундаменте прошлого строится будущее, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября.
Екатерина Забенько, ведущая:
Какова вообще, в принципе, роль этой замечательной традиции формировании городской среды, в частности, социальной инфраструктуры? Буквально каждый праздник у нас уже трудно себе представь. Только недавно начали делать даже эти зоны благоустройства, а их уже около 80 в городе.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
На самом деле даже больше, чем 80. Действительно у нас есть такая добрая традиция. Мы по девять зон отдыха… Почему по девять? Потому что город состоит из девяти районов. Каждый район стремиться к тому, чтобы к Дню Независимости и Дню города в каждом районе появлялись новые зоны отдыха, экотропы. Та работа, которая проводится, действительно проводится в тех локациях, где люди отдыхают. Есть у нас замечательная Слепянская система на территории города Минска, где люди могут на той же скамеечке присесть, отдохнуть. Мы действительно активно внедряем даже то, что предлагает наше подрастающее поколение. На территории Первомайского района был проведен конкурс скамеек. Две скамейки были изготовлены предприятиями по эскизам школьников. Мы понимаем, насколько у наших детей загораются глаза для того, чтобы город наш был более комфортным и уютным для проживания. Гран-при, который был получен в предыдущем году по результатам «Минской смены – 2024» – мы реализовали «Сад вершаў» на территории администрации Московского района. Действительно очень замечательное место красноречиво свидетельствует о том, на сколько наша молодежь погружена в то, что называется историей.
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