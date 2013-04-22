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В Латвии из-за наводнения объявлено чрезвычайное положение

22 апреля 2013 14:16
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Новости Латвии. В Латвии из-за наводнения объявлено чрезвычайное положение. Из зон подтопления вскоре начнут эвакуацию населения.

В регион стягивают спецтехнику со всей страны. Большая вода перекрыла несколько дорог как местного, так и республиканского значения. На юго-востоке страны без света остались десятки хозяйств: подача электричества отключена в целях безопасности.

В Латвии в последние недели наблюдается самый сильный паводок за последнее десятилетие. Затопленными оказались многие города и населенные пункты. В зоне риска - около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наводнение # Погода

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