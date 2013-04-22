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Более 5 млрд рублей заработали жители Минской области во время республиканского субботника

22 апреля 2013 13:57
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Новости Беларуси. Более 5 миллиардов рублей заработали жители Минской области во время республиканского субботника. Это почти на четверть больше, чем в 2012 году.

Генеральное уборка захватила весь регион: трудовые коллективы, школьники и руководство области взялись за грабли, и лопаты. В результате за несколько часов работы города и деревни получили новый вид. Большой трудовой десант во главе с губернатором помогал строителям на возведении нового футбольного стадиона в Борисове. 2,5 тысячи человек

благоустроили улицы древнего Заславля. Город в 2014 году станет столицей Дня белорусской письменности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

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