22 апреля участники международной эстафеты памяти, посвященной 68-ой годовщине Победы, прибыли в Минск

Новости Беларуси. Международная эстафета памяти, посвященная 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит в преддверии 9 мая.

Отправной точкой эстафеты стал Севастополь. Далее маршрут растянулся по другим городам-героям Украины, Беларуси и России. Сегодня, 22 апреля, участники пробега прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Громыко, руководитель пресс-центра РОО «Белорусское казачество»:

Для нас память наших дедов, прадедов, тех, кто совершил эту победу, - очень большое дело. Мы всегда будем поддерживать такие мероприятия.

Посещение же Беларуси автолюбители начали с Брестской крепости, а из столицы возьмут курс на Оршу.

Олег Слюсаренко, координатор международного проекта «Наша Великая Победа»:

У нас в составе команд, состоящих из 8 экипажей, граждане Российской Федерации, Украины, Южной Осени, Эстонии.

Диана Апостолова, участница международного пробега (Украина):

Когда мы проезжаем эти города, мы символическим образом соединяем эти города такой нитью. Участвуем, чтобы посмотреть, по каким путям, по каким дорогам проходила эта победа.