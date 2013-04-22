В Верхнедвинске наблюдается самый большой за последние полвека подъем реки

Новости Беларуси. Паводок в Беларуси ставит рекорды. В Западной Двине в Верхнедвинске отмечается самый большой за последние полвека подъем реки.

Так, уровень воды сейчас практически достиг 11 метров, что на два с половиной метра превышает опасно высокое значение. Непростая ситуация сейчас и возле двух других крупных рек Днепра и Сожа.

А вот на юге области, в бассейне Припяти, обстановка меняется в лучшую сторону. Впервые за последние недели уровень воды в Житковичском и Петриковском районах начал снижаться.

В Беларуси остаются подтопленными более полутысячи домов и почти три с половиной тысячи подворий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.