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В Верхнедвинске наблюдается самый большой за последние полвека подъем реки

22 апреля 2013 14:15
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Новости Беларуси. Паводок в Беларуси ставит рекорды. В Западной Двине в Верхнедвинске отмечается самый большой за последние полвека подъем реки.

Так, уровень воды сейчас практически достиг 11 метров, что на два с половиной метра превышает опасно высокое значение. Непростая ситуация сейчас и возле двух других крупных рек Днепра и Сожа.

А вот на юге области, в бассейне Припяти, обстановка меняется в лучшую сторону. Впервые за последние недели  уровень воды в Житковичском и Петриковском районах начал снижаться.

В Беларуси остаются подтопленными более полутысячи домов и почти три с половиной тысячи подворий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Паводки в Беларуси

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