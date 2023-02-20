В лабораториях БрГТУ создают уникальные разработки для сельского хозяйства. Посмотрите на самые успешные из них
Новости Беларуси. Технологии точного земледелия и замещение для импортных технологий. В Брестском государственном техническом университете создали кластер лабораторий, где студенты вместе с опытными учеными создают оборудование для крупнейших белорусских производителей продуктов питания, а еще внедряют цифровые технологии в сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От научной мысли – к практике.
Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.
Еще вчерашний студент, а сегодня дипломированный инженер-конструктор, Виталий Гаврилюк создает с нуля оборудование для одного из крупнейших производителей продуктов питания в Беларуси. Линия «под ключ» – от металла до программирования. Ставки высоки – она должна при фасовке учитывать «биографию» продукта: где, когда и как он был произведен.
Виталий Гаврилюк, инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории БрГТУ:
Перспективы в данной работе вижу большие, так как это очень актуально, и пищевая промышленность всегда востребована. У заказчика всегда есть свои требования, совместно составляется примерный макет по ранее составленному техническому заданию, которое будет выполнять данная установка.
Уже несколько лет студенты и преподаватели Брестского технического университета решают производственные головоломки. Прежде всего, адаптация импортных технологий к индивидуальным особенностям нашего заказчика. Технические решения – под себя. Беспрецедентные западные санкции поставили острый вопрос: как обслуживать и сопровождать импортное оборудование. Ответы, как и свои будущие кадры, практики нашли в университете. Здесь освоили создание аналогов и абсолютно новые разработки.
Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части БрГТУ:
Это один из первых шагов, который позволит постепенно нам максимально достичь локализацию по разработке и применению новых технологий. Все-таки пришло понимание к руководству предприятий, что необходимо не просто находить исполнителя, но создавать условия. Поддерживать университеты и лаборатории как точки роста.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В распоряжении студентов четыре лаборатории: от машиностроения до программирования, где любой студент в любое время может либо оттачивать свои навыки, либо генерировать новые идеи. Что очень важно – междисциплинарность: пока одни работают с железом, другие, по сути, создают для него «мозг».
Новая лаборатория цифровых инженерных решений для агропромышленного комплекса займется разработками уже для производителя сырья – молока. Технология точного земледелия, а это анализ почв и рельефа, характеристики техники, позволит экономить энергоресурсы и снизить затраты на удобрения, а еще повысить эффективность их внесения. Кроме того, это подготовка кадров для хозяйств региона.
Наталья Шпендик, руководитель лаборатории «Цифровой инжиниринг АПК» БрГТУ:
Предприятие станет менее энергозатратным. Будет экономия ресурсов на каждом этапе, и автоматически можно будет предугадать, какой будет урожай, куда его логистически направить, что с ним сделать. Это все будет автоматизировано и предсказуемо.
Одна из самых успешных технологий университета – маркировка всей молочной продукции. Цифровой код связывает, по сути, производителя молока и конечного потребителя, защищая рынок от подделок. А это подтверждение главного, что наука идет в ногу со временем, живо реагируя на запросы дня.
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