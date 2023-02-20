В лабораториях БрГТУ создают уникальные разработки для сельского хозяйства. Посмотрите на самые успешные из них

Новости Беларуси. Технологии точного земледелия и замещение для импортных технологий. В Брестском государственном техническом университете создали кластер лабораторий, где студенты вместе с опытными учеными создают оборудование для крупнейших белорусских производителей продуктов питания, а еще внедряют цифровые технологии в сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От научной мысли – к практике. Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.

Еще вчерашний студент, а сегодня дипломированный инженер-конструктор, Виталий Гаврилюк создает с нуля оборудование для одного из крупнейших производителей продуктов питания в Беларуси. Линия «под ключ» – от металла до программирования. Ставки высоки – она должна при фасовке учитывать «биографию» продукта: где, когда и как он был произведен.

Виталий Гаврилюк, инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории БрГТУ:

Перспективы в данной работе вижу большие, так как это очень актуально, и пищевая промышленность всегда востребована. У заказчика всегда есть свои требования, совместно составляется примерный макет по ранее составленному техническому заданию, которое будет выполнять данная установка.

Уже несколько лет студенты и преподаватели Брестского технического университета решают производственные головоломки. Прежде всего, адаптация импортных технологий к индивидуальным особенностям нашего заказчика. Технические решения – под себя. Беспрецедентные западные санкции поставили острый вопрос: как обслуживать и сопровождать импортное оборудование. Ответы, как и свои будущие кадры, практики нашли в университете. Здесь освоили создание аналогов и абсолютно новые разработки.

Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части БрГТУ:

Это один из первых шагов, который позволит постепенно нам максимально достичь локализацию по разработке и применению новых технологий. Все-таки пришло понимание к руководству предприятий, что необходимо не просто находить исполнителя, но создавать условия. Поддерживать университеты и лаборатории как точки роста.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В распоряжении студентов четыре лаборатории: от машиностроения до программирования, где любой студент в любое время может либо оттачивать свои навыки, либо генерировать новые идеи. Что очень важно – междисциплинарность: пока одни работают с железом, другие, по сути, создают для него «мозг». Новая лаборатория цифровых инженерных решений для агропромышленного комплекса займется разработками уже для производителя сырья – молока. Технология точного земледелия, а это анализ почв и рельефа, характеристики техники, позволит экономить энергоресурсы и снизить затраты на удобрения, а еще повысить эффективность их внесения. Кроме того, это подготовка кадров для хозяйств региона.

Наталья Шпендик, руководитель лаборатории «Цифровой инжиниринг АПК» БрГТУ:

Предприятие станет менее энергозатратным. Будет экономия ресурсов на каждом этапе, и автоматически можно будет предугадать, какой будет урожай, куда его логистически направить, что с ним сделать. Это все будет автоматизировано и предсказуемо.