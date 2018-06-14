Павлу Мариеву, выдающемуся учёному-конструктору и герою Беларуси, исполнилось 80 лет

Павел Лукьянович 15 лет возглавлял Белорусский автомобильный завод. На должность заступил в непростое переломное время, при этом новому руководителю удалось вывести БелАЗ не только из сложного экономического положения, но и значительно расширить рынок сбыта наших самосвалов.