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Павлу Мариеву, выдающемуся учёному-конструктору и герою Беларуси, исполнилось 80 лет

14 июня 2018 11:14
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Новости Беларуси. Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву 14 июня исполняется 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Павлу Мариеву, выдающемуся учёному-конструктору и герою Беларуси, исполнилось 80 лет-1

Павел Лукьянович 15 лет возглавлял Белорусский автомобильный завод. На должность заступил в непростое переломное время, при этом новому руководителю удалось вывести БелАЗ не только из сложного экономического положения, но и значительно расширить рынок сбыта наших самосвалов.

Павлу Мариеву, выдающемуся учёному-конструктору и герою Беларуси, исполнилось 80 лет-4

Звание «Герой Беларуси» Мариев получил одним из первых. Указ о его присвоении за самоотверженный труд в 2001 году подписал Президент. И сегодня Павел Лукьянович сохраняет активную жизненную позицию, занимается научной работой.

# Юбилеи # общество # Фотофакт

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