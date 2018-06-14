Павлу Мариеву, выдающемуся учёному-конструктору и герою Беларуси, исполнилось 80 лет

Новости Беларуси. Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву 14 июня исполняется 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву 14 июня исполняется 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Лукьянович 15 лет возглавлял Белорусский автомобильный завод. На должность заступил в непростое переломное время, при этом новому руководителю удалось вывести БелАЗ не только из сложного экономического положения, но и значительно расширить рынок сбыта наших самосвалов.
Звание «Герой Беларуси» Мариев получил одним из первых. Указ о его присвоении за самоотверженный труд в 2001 году подписал Президент. И сегодня Павел Лукьянович сохраняет активную жизненную позицию, занимается научной работой.