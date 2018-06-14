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Белорусская гуманитарная помощь достигла Харьковской области Украины

14 июня 2018 08:32
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Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь 14 июня будет доставлена в Краматорск и Северодонецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская гуманитарная помощь достигла Харьковской области Украины-1

В эти города на востоке Украины колонна утром выдвинулась  из Харькова. Сюда везут предметы первой необходимости, мебель для школьников, учебники и холодильники, которые предназначены для учреждений здравоохранения и образования.

Белорусская гуманитарная помощь достигла Харьковской области Украины-4


Напомним, часть гуманитарной помощи доставлена в Киевский район, где её, как и в 2017 году, передали украинской миссии Красного креста.

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

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