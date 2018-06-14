Белорусская гуманитарная помощь достигла Харьковской области Украины

Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь 14 июня будет доставлена в Краматорск и Северодонецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти города на востоке Украины колонна утром выдвинулась из Харькова. Сюда везут предметы первой необходимости, мебель для школьников, учебники и холодильники, которые предназначены для учреждений здравоохранения и образования.