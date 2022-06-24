Дань моде или попытка вернуться в молодость? Мотоциклисты намеренно пытаются «состарить» байки путём реставрации

Мотолюбитель Валерий из Гродно тоже обладатель внушительной коллекции – больше 60 мотоциклов. Среди них и самый олдовый из всех олдтаймеров на этом фестивале. Возрастному рекордсмену – за 90. Он не только старинный, но и редкий, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В мире таких всего штук 10. В 1929-м его выпустил бельгийский завод. По техническим решениям эта модель опередила свое время. Такой марки уже не существует, а старичок по-прежнему на ходу.

Валерий Стасюкевич, коллекционер ретромотоциклов:

Это как бы жемчужина коллекции. И поэтому в этом году решили его привезти, удивить людей, не все же ему в гараже стоять, надо и людям показывать. Очень интересный, тут очень много своих моментов, допустим, комбинированные тормоза, на задний тормоз нажимаешь – перед притормаживает, то есть Honda в мотоциклах начала такое использовать только в 1996 году, а в 29-м Gillet уже это использовал. Можно сказать, что они повторили. Мотоцикл полностью в оригинальном состоянии, в оригинальной краске, единственное, что не родная передняя покрышка от мотоцикла М-72 50-х годов. Яна Шипко, корреспондент:

А сколько такой раритет сейчас может стоить?

Валерий Стасюкевич:

Он бесценен. Как можно определить стоимость мотоцикла, которых очень мало? Для каждого он по-своему ценится, для меня это бесценная находка, которую я никогда не продам. Не планировал этого. Да, предлагали. Много интересовались люди.

Уникальному винтажному экземпляру намеренно не придавали лоск свежей краской. Оставили печать времени. Контраст с современными байками ощущается и в управлении.

Валерий Стасюкевич:

Тут сзади нет абсолютно никакой подвески, то есть просто сухая. Вилка параллелограммная спереди не особо хорошо работает, на нем едешь, не амортизирует он практически совсем, в современном потоке на нем уже не сможешь ехать, потому что тут рычаги управления – неудобные тормоза слева, очень тяжело привыкнуть, заводить справа, то есть 500 кубических сантиметров прокрутить двигателю очень сложно.

Впрочем, есть примеры, когда фанаты ретро все же могут сочетать комфорт и скорость современных моделей с эстетикой любимой эпохи. Своего классического Harley Иван стилизовал под так называемый американский «боббер» из 50-х. «Старался сохранить максимальное количество оригинальных деталей» Любитель отреставрировал милицейский мотоцикл «Урал». Подробнее здесь.

Иван Журко, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

Все было настоящее, это история, когда люди думали о мощности, о ездовых характеристиках, не красовались хромом, какими-то блестками. Стиль был в том, чтобы ездить быстро, хорошо, качественно, надежно и больше тусоваться с друзьями, все было настоящим. Этим мне эта эпоха и нравится, поэтому решил его немножко вернуть к истокам и погрузить в атмосферу настоящей брутальности 50-х годов. Поэтому он у меня не наполирован, не помыт, но зато он ездит и выглядит классно.

Кастомайзинг для тех, кто хочет выделяться, когда мотоциклы переделывают по индивидуальному заказу. Специально состарить байк недешево. Например, в этом практически не осталось ни одного заводского элемента. Даже тормозная система кастомная. Такой эксклюзив по цене может обойтись как второй мотоцикл.