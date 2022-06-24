У некоторых – целые коллекции. В Беларуси состоялся фестиваль любителей ретромотоциклов «Кола часу»

Ситуация, когда в съемочной группе только девушки: мы успели отснять около сотни кадров, прежде чем выяснилось, что это не сам ретромотофестиваль, а только парковка. Впрочем, и тут было на что посмотреть. Мотоциклы разных возрастов и марок, тюнингованные, спортивные и даже трехколесные, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А как иначе? Гости мотофеста, которые в теме, и сами «в седле».

«Кола часу» – как музей винтажных мотоциклов под открытым небом. Ностальгия по железу с душой обеспечена. Кто-то здесь вспоминает отцовские гаражи и детские поездки «в коляске», кто-то – лихую юность и мотокроссы.

Олег Гапанович, организатор международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

В этой технике есть душа. И что еще, кажется, нравится всем, в этой технике есть воспоминания про детство. Вот это, кажется, два основных фактора, которые влияют на то, что люди покупают, реставрируют, приезжают, общаются. А нет, еще знаете что? Она красива. Старая техника имеет, практически любая, наверное, вся без исключения имеет какую-то особую харизму того века, когда, как говорят наши друзья, расчеты делали логарифмической линейкой, не на компьютерах, а вручную. Когда пластилин, обводы, вот эти вот какие-то дизайнерские находки, решения. На нее смотришь, мотоцикл 50-х годов, 60-х, 70-х – они добрые. Они улыбчивые, кажется, что вот это ее характеристика самая важная для людей, которые ей увлекаются и показывают ее другим.

Братья Олег и Виталий Гапановичи – идейные вдохновители фестиваля. Когда-то сами начали собирать и восстанавливать ретромотоциклы. Со временем решили объединить единомышленников. Пока их «Кола часу» набирала обороты, в стране развилось целое движение фанатов раритетных, железных коней.

Виталий Гапанович, организатор международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

Я все-таки думаю, что «Кола часу» сделала огромнейший вклад в развитие ретромотодвижения у нас в стране и оказал влияние не только на белорусское движение, но и на наших ближайших соседей, потому что с каждым годом увеличивается количество участников. Все приезжают только с большим удовольствием. А в Беларуси появились даже клуб любителей «Явы», я надеюсь, появится клуб любителей мотоциклов «Минск». Мы к этому прилагаем большие усилия. У некоторых ребят с той поры, с первого фестиваля появились целые коллекции мотоциклов, начинали приходить зрителями, увидели, что такое, что это красота. И это круто. На следующий год приезжают на мотоцикле. Именно как участник, уже не зритель, а как участник. И даже с целыми семьями и компаниями.

Фестиваль не имеет постоянной прописки, девятое «Кола часу» остановилось на гребном канале под Заславлем. Полторы сотни культовых мотоциклов. Участники со всей Беларуси, из России, Литвы и Латвии. Висвалдис принципиально в Минск решил ехать на «Минске». Дань моде или попытка вернуться в молодость? Мотоциклисты намеренно пытаются «состарить» байки путём реставрации. Подробнее здесь.

Висвалдис Штейнберг, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу» (Латвия):

Приехал из Латвии, из Дикого Запада, с моря, город Вентспилс. 670 километров. В 9 утра выехал, в 11 прибыл вечером. Чувствуется еще сегодня эта длинная тряска. Попал под град с грозой, стало скользко, пришлось остановиться. Но потом опять уже можно было ехать. Здесь погода прекрасная, очень рад, что приехал сюда. Приехал в Минск на «Минске». Я думаю, что он самый надежный мотоцикл, именно вот эти старые «Мински». Они очень надежные, не зря они очень популярны были в свое время. Здесь их довольно много.