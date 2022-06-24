Весь район был бы стёрт с лица Земли 2 раза. Представители Заводского района собрались на площади Победы в рамках «Календаря «Памяти»

Новости Беларуси. На площади Победы возложили цветы и перелистнули страницу «Календаря Памяти», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ровно в полдень в священном для каждого белоруса месте собрались депутаты Мингорсовета, представители руководства, общественных объединений и предприятий Заводского района, а также молодежь. Во время митинга возложили цветы к монументу Победы и почтили память павших минутой молчания. По инициативе юных участников акции был изготовлен и развернут 20-метровый государственный флаг Республики Беларусь.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Население Заводского района сегодня составляет более 240 тысяч человек. Фактически был бы стерт с лица Земли весь Заводской район два раза. Погиб каждый третий белорус, но сегодня вскрываются факты, допустим, на примере Тростенца, который находится в Заводском районе. По официальным данным, это 206 тысяч человек, которые были убиты, зверски замучены в лагере смерти. По другой информации, эта цифра – более полумиллиона человек.

Александр Силивончик, начальник управления социального обеспечения и развития Минского завода колесных тягачей:

В преддверии Дня Независимости сегодня проводится такая акция. Это очень значимое мероприятие, которое позволяет и молодежи, и всем поколениям вспоминать и помнить. Нельзя это забывать, оно должно быть у нас в сердцах, чтобы это никогда не повторилось.

Это показывает значимость для Вооруженных Сил и для всего государства того подвига, который был совершен нашими дедами и отцами.