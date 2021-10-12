Кодекс об образовании и приём в вузы. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам образования

Новости Беларуси. Новый Кодекс об образовании, изменения правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения и другие вопросы образовательной сферы обсудят 12 октября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам законодательного совершенствования системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце августа, принимая участие в Республиканском педсовете, Президент заявил о предстоящей перезагрузке белорусского образования и предупредил, что в 2022 году этой сфере будет уделено особое внимание.