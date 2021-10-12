Прямой эфир

Кодекс об образовании и приём в вузы. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам образования

12 октября 2021 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый Кодекс об образовании, изменения правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения и другие вопросы образовательной сферы обсудят 12 октября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам законодательного совершенствования системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце августа, принимая участие в Республиканском педсовете, Президент заявил о предстоящей перезагрузке белорусского образования и предупредил, что в 2022 году этой сфере будет уделено особое внимание.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе
12 октября 2021 06:25

Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе

Символ советской бронетехники. В Беларуси с нуля воссоздали легендарный танк Т-50
11 октября 2021 20:56

Символ советской бронетехники. В Беларуси с нуля воссоздали легендарный танк Т-50

«У нас прекрасные отношения с болгарскими коллегами». Как в Европе воспринимают белорусскую журналистику?
11 октября 2021 20:05

«У нас прекрасные отношения с болгарскими коллегами». Как в Европе воспринимают белорусскую журналистику?