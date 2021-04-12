В «космическом» агрогородке Беларуси установили бюст Юрия Гагарина. Показываем, как он выглядит

Новости Беларуси. 12 апреля в честь первого космонавта под Брестом, на малой родине еще одного нашего земляка, первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука, установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 апреля – эту дату многие назовут вторым днем рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Бюст первого человека, покорившего космос, – подарок российской стороны. Мастер Алексей Леонов изобразил Гагарина молодым и улыбчивым, подчеркивая: это его время – время первых.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Он произнес свое легендарное «Поехали!» и навсегда изменил представление человечества о космосе. В единственном музее космонавтики в Беларуси открыли первый в стране монумент Юрию Гагарину. Это удивительно, друзья, но факт. Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус

Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина.