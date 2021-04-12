В «космическом» агрогородке Беларуси установили бюст Юрия Гагарина. Показываем, как он выглядит
Новости Беларуси. 12 апреля в честь первого космонавта под Брестом, на малой родине еще одного нашего земляка, первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука, установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 апреля – эту дату многие назовут вторым днем рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Бюст первого человека, покорившего космос, – подарок российской стороны. Мастер Алексей Леонов изобразил Гагарина молодым и улыбчивым, подчеркивая: это его время – время первых.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Он произнес свое легендарное «Поехали!» и навсегда изменил представление человечества о космосе. В единственном музее космонавтики в Беларуси открыли первый в стране монумент Юрию Гагарину. Это удивительно, друзья, но факт.
Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус
Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина.
Томашовка – это самый «космический» агрогородок страны. Об этом вам здесь сообщат все. Почти сразу после первого полета в космос земляка Петра Климука в местной школе взялись за создание музея. Экспонаты от школьного журнала до кресла из космического корабля – всего 1,5 тысячи оригиналов собирали последние 40 лет.
Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука? Читайте здесь.