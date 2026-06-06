Мощная вспышка на Солнце вызвала на Земле магнитную бурю уровня G2.3

На Земле прошла магнитная буря уровня G2.3, информирует официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователи уточняют, что геомагнитное событие завершилось ориентировочно в 2:00 6 июня. Такие параметры как температура, плотность и величина магнитного поля находятся в норме.

3 июня на Солнце произошли три вспышки, уровень которых был приближен к высшему баллу X (одна его достигла). Вследствие взывного процесса плазменные облака направились в направлении планеты. Первое из облаков приблизилось к Земле около 7:00 по МСК. Если первое облако не оказало влияния на магнитосферу планеты, то днем два следующих облака запустили бурю.

Пик события пришелся на вечернее время – 20.00 часов по МСК, составив G2.3 (среднее значение между средней и сильной категориями). В общем, длительность события составила порядка 10 часов (ориентировочно с 16:00 5 июня до 2:00 6 июня).

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН