В Копыле установили волшебные сундучки, в которые каждый может положить подарок для детей

Новости Беларуси. Вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» вносит и молодежь центрального региона. В Копыльском районе проходит акция «Чудеса на рождество», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она помогает исполнить мечты ребят, которые особенно нуждаются в заботе. Первый сундучок желаний появился в местном магазине детских товаров. Подарок можно сделать практически не отходя от кассы. Посредниками Деда Мороза традиционно станут волонтеры из БРСМ и пионеры. Именно они доставят содержимое волшебных сундучков детям. Главная цель акции – подарить чудо каждому.

Дарья Карлюк, волонтер:

Все дети, даже которые попадают в детские дома, под Новый год тоже хотят каких-то подарков. Любой может прийти, оставить что-то в коробке. И это тоже как-то себе приятно будет.

Анастасия Давыденко, главный бухгалтер Копыльского районного комитета БРСМ:

Акция направлена на оказание помощи воспитанникам интернатных учреждений, детских домов семейного типа, детям, которые находятся в социально опасном положении и которые воспитываются в многодетных семьях. Точки сбора будут находиться у нас в универмаге Копыля, а также в учреждениях образования и организациях.