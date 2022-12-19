В какой одежде встречать Новый год? Советы стилиста

Магия карнавальных масок. Близится главная ночь года. Чтобы сиять ярче звезд, важно задобрить покровителя 2023 года – Черного водяного кролика. Ему по нраву натуральные ткани, свободные силуэты, блеск и мерцание. А вот меха и слишком вычурные образы пушистик не оценит. Составим праздничный топ.

Анна Ботян, стилист:

Королем фэшн-сезона этого новогоднего празднования будут перья. Любая вещь с перьями 100 % привлечет к себе внимание. Причем, как правило, перья в таких изделиях отстегиваются, и в будущем такое маленькое черное платье вы можете носить и в повседневном гардеробе. Или еще один вариант – это брючный костюм тоже с отделкой из перьев. Так вы будете очень выглядеть элегантно, красиво и при этом очень комфортно и удобно.

Хозяин года объединил в себе две стихии – воды и дерева. Оттого в модном гороскопе: лазурный, синий, изумруд, белый, серебристый, золотой, черный. Порадуется кролик и мягким натуральным оттенкам песочного и лилового. Что касается моделей – бельевой стиль, платья на запах и оборки превратят вас в королеву. Анна Ботян:

На подиум в этом году вышли бархат. Это такой материал матовый, но при этом очень роскошно смотрится, например, с переливами, как сегодня на нашей модели. Вторая ткань – это люрекс, он очень красиво смотрится, очень красиво ложится, подходит любому типу фигуры, при этом ярко искрится.