Сколько стоят искусственные ели и что предлагают на ярмарках? Проверили цены на торговых площадках

Новости Беларуси. До Нового года осталось чуть меньше двух недель и во всех регионах стартовала праздничная торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы оградить покупателей от лишних трат и остановить спекулянтов, в объектах торговли проходят мониторинги цен. На карандаше у проверяющих – самые ходовые позиции. В рейд с парламентариями отправилась наш корреспондент Анна Корольчук.

Мониторинг цен на продовольствие депутаты начинают с магазина в деревне Романовичи. Основное внимание уделяют предновогоднему ассортименту – люди начинают покупать продукты на праздничный стол.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Порой становится привычно, у нас всегда перед новогодними праздниками рост цен. И сегодня одна из основных задач – не дать вот этому росту цен иметь такой спекулятивный характер именно на праздничных мероприятиях. Поэтому наша одна из основных задач – остановить, если так можно выразиться, тех рвачей, которые пытаются в эти праздничные дни поиметь большую прибыль, больший навар. Контрольными функциями визит не ограничивается. На елке желаний депутаты читают открытки воспитанников Улуковской школы-интерната. Парламентарии решают выполнить мечты нескольких ребят.

А вот магазин в Ветковском районе. Ассортимент товара на полках радует глаз, ценники давно не меняются. Единственное исключение – продукция местного производства, стоимость которой немного увеличилась.

Михаил Асмыкович, директор Гомельского центрального рынка:

Есть незначительно на сегодня, чтобы был такой поток – нет, где-то на какую-то продукцию, например, колбасную по минимуму от производителя за счет своих затрат на сырье, закупки. Но это незначительно – 1-2 %. Кроме продуктов питания люди активно закупаются традиционной новогодней атрибутикой и украшениями. По всей области заработали праздничные ярмарки. Ели предлагают пока искусственные – реализация живых лесных красавиц начнется только в конце недели. Диапазон цен – от 30 до 450 рублей. Что касается шаров и гирлянд, здесь выбор не менее широкий. Покупателей у прилавков еще немного.

Дмитрий Лесников, продавец:

Сейчас – свет, потом, когда будут покупать елки, начинается сезон игрушек и подарков, сувенирной продукции. Вначале – всегда иллюминация, под конец – сувенирная продукция. Среди стран-производителей елочных украшений, которые предлагают на ярмарке, – Россия, Беларусь, Китай, Польша и Германия. Практически у всех реализаторов представлены сувениры с главным символом наступающего года.