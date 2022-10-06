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В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам

06 октября 2022 14:08
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Новости Беларуси. Расширение безбарьерного пространства в Минской области обсудили во время выездного семинара. Встреча объединила руководителей профильных структур из всех районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-1

Тактильная плитка и пандусы, подъемные механизмы и дорожная разметка – инклюзивные элементы рассмотрели не только на примере жилфонда: изучили объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Посетили детский сад и среднюю школу в деревне Копище. Познакомились с оснащением и организацией доступной среды.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-4

Там же презентовали кресло-коляску с электроприводом. Подобный «ступенькоход» могут использовать любые учреждения.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-7

Екатерина Шиврина, директор средней школы № 1 деревни Копище:
Школа – это то место, где учащиеся и их родители приходят также на досуговую деятельность. Они занимаются воспитательными мероприятиями, где они получают разносторонние знания в разных областях. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы на территории любой школы были предусмотрены все условия для безбарьерной среды.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-10

Алеся Алехнович, специалист Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Мы понимаем, что каждому человеку с инвалидностью хочется уже сегодня выходить на улицу, уже сегодня быть максимально свободным. Процесс организации доступной среды – это кропотливая и долгая работа. Но, я думаю, каждый житель нашей страны замечает, что появляются и приспособлены места для парковки. И где-то понижаются бордюры, где раньше они были высоченные. И то, что появляются везде пандусы.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-13

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Детские сады, школы, магазины – все объекты общественного назначения мы оборудуем и делаем для нормального доступа людей с ограниченными возможностями. Я говорю, что новое – оно как-то проще. Мы уже сразу закладываем. И при планировании жилья каждый райисполком знает, что если есть категория инвалидов, первые этажи – это для них.

В Копище показали инвалидное кресло, которое может подниматься по лестницам-16

Сейчас в Минской области проживают около 90 тысяч человек с инвалидностью. Комфортную среду для них создают комплексно – только в ближайшие три года в регионе запланировано обустройство более 650 объектов.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Екатерина Шиврина # Алеся Алехнович # Александр Кручанов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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