В конце ХХ века на этом месте пасли коз. Как строили Национальную библиотеку Беларуси?

Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».

Игорь Позняк, СТВ:

Под занавес века ХХ, всего каких-то 25 лет тому назад, вполне себе в престижном районе Минска можно было встретить козу… Да-да, ту самую, которая на огромном лугу в окрестностях станции метро «Восток» мирно себе щипала травку, а по вечерам с удовольствием делилась парным молоком. В местных садах можно было нарвать яблок столько, что не унесешь. Согласитесь, картина идиллическая, но пейзаж для двухмиллионного Минска так себе, это и козе понятно.

И вот в ноябре 2002-го на смену полусельскому пейзажу сюда пришли гигантские строительные краны, чтобы возвести вот это. И теперь у одной из достопримечательностей Минска гостей встречает он со своей 500-летней книгой, примерно столько же простоит и это совсем уж необычное здание. По крайней мере, так утверждают те, кто эту громадину придумал и построил.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Весь белорусский народ объединился вокруг строительства библиотеки, это были субботники, сбор средств, все ждали открытия. Когда оно состоялось, это был настоящий праздник. Когда мы ездим по стране, все время люди говорят: а тут есть и мой рубль, я вложился в библиотеку. Видите, до сих пор, годы прошли, строительство 2003-2006 год, а люди помнят. Это объединило нас. Конечно, задумать такой проект, реализовать его, политическая воля, которая позволила и начать, и завершить этот процесс, особенно в те годы. Давайте просто вспомним, когда это было, это был рубеж 1990-2000 годов. Нулевые годы – это не самое простое время, тем не менее мы это сделали. Это людям дало надежду, мечту, сплоченность.